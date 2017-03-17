Суд отказался освободить генерала Варчука под залог в 20 миллионов рублей

Московский окружной военный суд признал законным арест бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ (сейчас Национальная гвардия) Вячеслава Варчука по делу о взятке в 10 миллионов рублей и отказал в освобождении под залог. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 17 марта.

«Решение гарнизонного суда об избрании Варчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — постановил судья Олег Москвитин.

Ранее 17 марта защита генерала предложила внести 20 миллионов рублей залога за его освобождение. Сам обвиняемый просил суд перевести его под домашний арест.

Во время суда стало известно, что Варчук признался в получении взятки, однако его адвокат опровергла это утверждение следствия. Тем не менее защита указала, что генерал вернул в бюджет 10 миллионов рублей, тем самым погасив ущерб. Варчук предложил следствию заключить с ним сделку, однако получил отказ. Как пояснил следователь в суде, генерал пытался замести следы и скрыть факт получения взятки.

10 марта стало известно, что генералу Варчуку было предъявлено обвинение в получении взятки. О его аресте сообщалось 6 марта.

Как отмечалось на официальном сайте внутренних войск, генерал Варчук с 2002 года курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата. Он получил звание генерал-лейтенанта в 2011 году, был награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный экономист России».