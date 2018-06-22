Бывшего вице-премьера Крыма посадили за взятку

Киевский райсуд Симферополя признал бывшего заместителя председателя крымского правительства Олега Казурина виновным в получении крупной взятки. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает «Интерфакс».

Казурин приговорен к 11,5 годам лишения свободы и штрафу в 56 миллионов рублей.

15 февраля 2017 года стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов инициировал служебную проверку в отношении своего бывшего заместителя Казурина более чем за два месяца до его задержания по подозрению в получении взятки.

Ранее в тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Казурина по подозрению в получении взятки. По данным следствия, в период с августа по декабрь 2016 года чиновник получил через посредника часть взятки, общий размер которой составлял 27 миллионов рублей.

За эти деньги он должен был способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья на полуострове. Казурин был задержан в аэропорту Симферополя перед вылетом в Москву.

30 декабря глава Крыма досрочно прекратил полномочия Казурина. Отмечалось, что он подал в отставку по собственному желанию. Олег Казурин стал заместителем председателя Совета министров Крыма в январе 2016-го. До этого он работал директором департамента городского хозяйства Севастополя.

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