У Хорошавина нашли новые взятки на десятки миллионов рублей

Следственный комитет завершил расследование второго уголовного дела о коррупции в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его соучастников, обвиняемых в получении взяток на несколько десятков миллионов рублей. Об этом в четверг, 21 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо Хорошавина, в деле фигурируют бывшие руководитель секретариата губернатора Вячеслав Горбачев, замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Анатолий Макаров, мэр Южно-Сахалинска, а также гендиректор городского аэровокзала Андрей Лобкин и вице-мэр Алексей Лескин. Им предъявлены обвинения по 20 эпизодам получения взяток.

По версии следствия, сахалинские чиновники в 2014 году получили от 18 лиц от 2 миллионов до 10 миллионов рублей с каждого. Хорошавин умышленно создал условия для получения взяток еще от двух человек в размерах 3 и 10 миллионов рублей за содействие в избирательной кампании на выборах в думу Южно-Сахалинска.

В настоящее время материалы уголовного дела в объеме 130 томов представлены обвиняемым для ознакомления.

В отношении разыскиваемых Лобкина и Макарова, скрывшихся за пределами России, уголовные дела выделены в отдельное производство.

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9 февраля суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за взяточничество и легализацию доходов, полученных преступным путем. Также были осуждены зампредседателя правительства региона Сергей Карепкин, который получил 8 лет и штраф в 4 миллиона рублей, помощник губернатора Андрей Икрамов, получивший 9,5 лет и штраф в 176 миллионов, а также министр сельского хозяйства Николай Борисов, который был оштрафован на 4,5 миллиона (с учетом домашнего ареста он должен выплатить 2,5 миллиона).

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. Всего против него было возбуждено три уголовных дела.

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