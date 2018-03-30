Покупатели побрезговали часами осужденного экс-губернатора

Цена на конфискованные часы бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина упала на 90 процентов из-за отсутствия спроса. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

26 марта часы марки Urwerk Ur-1001 Zeit Device Limited Edition 8 оценивались в 11,4 миллиона рублей. С тех пор ни одной заявки на покупку изделия не поступило, и их стоимость снизили до 1,139 миллиона рублей.

«Механизм часов автоматический, калибр UR-10.01 с однонаправленным заводом, 51 камень, запас хода — 38 часов, частота колебаний баланса — 28 800 полуколебаний в час. С лицевой стороны расположены: указатель времени суток, сателлитные индикаторы часа и месяца, индикаторы минут и даты, ретроградная минутная стрелка, дисковый индикатор секунд, индикатор запаса хода. С задней стороны часов: индикатор замены масла, указатели 100-летнего и 1000-летнего циклов. Корпус сделан из стали и титана», — говорится на сайте Росимущества.

Отмечается, что лимитированная серия состоит из восьми экземпляров.

Об открытии аукциона было объявлено 27 марта. Заявки принимаются до 26 апреля.

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В феврале бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина признали виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем. Его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности.

По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. Всего против него было возбуждено три уголовных дела.

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