Бывший глава Сахалина поразил следователей любовью к роскошным часам

В Следственном комитете (СК) рассказали о большой любви бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к дорогим часам, в его коллекции их было 195 штук на общую сумму 602 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, самые дорогие из них стоили 700 тысяч долларов, а незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 миллионов рублей.

Следователи установили, что часть имущества бывший губернатор не задекларировал, в связи с чем оно было конфисковано в доход государства по иску Генпрокуратуры. Это четыре квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 миллионов рублей, шесть машино-мест общей стоимостью более 2,9 миллиона рублей, шесть автомобилей стоимостью не менее 42,3 миллиона рублей, в их числе Mercedes-Benz стоимостью 11 миллионов рублей, Bentley-Continental GT и Bentley Mulsanne общей стоимостью более 23,3 миллиона рублей, два Lexus, оценивающиеся в сумму не менее 6 миллионов рублей. Помимо этого, государству отошли жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 700 миллионов рублей, ювелирные изделия и другие ценности.

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Ранее 9 февраля стало известно, что суд приговорил Хорошавина к 13 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Он был признан виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем. Бывшие чиновники из его команды также были осуждены: заместитель председателя правительства региона Сергей Карепкин получил 8 лет колонии строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей, помощник губернатора Андрей Икрамов — 9,5 лет и штраф в 176 миллионов, министр сельского хозяйства Николай Борисов оштрафован на 4,5 миллиона (с учетом домашнего ареста должен будет выплатить 2,5 миллиона).

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности.

По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. Всего против него было возбуждено три уголовных дела.

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