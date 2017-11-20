Хорошавин открестился от миллиарда под кроватью

Обвиняемый в коррупции бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин заявил, что никакого «миллиарда под кроватью» у него не было. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает РИА Новости.

Хорошавин дал показания в городском суде Южно-Сахалинска, который уже восемь месяцев рассматривает его дело.

«Сразу после моего ареста стала формироваться негативная оценка вокруг меня, нужно было срочно меня вывалять в грязи, запустить компромат, и людям через СМИ навязывали черный пиар про ручку за 36 миллионов, мою якобы резиденцию, найденный миллиард. И эту пластинку прокручивали перед каждым продлением ареста», — сказал он.

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Подсудимый отметил, что ни одно из этих сообщений не подтвердилось, добавив, что его судьба решилась еще в день ареста. По его мнению, такова участь «политика богатого региона». Хорошавин также рассказал, что на него и членов его семьи продолжают оказывать давление. По словам Хорошавина, его сына уволили с работы и отняли имущество.

«Ему говорили, что для него готово место в камере рядом со мной», — отметил он.

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. Всего против него возбуждено три уголовных дела.