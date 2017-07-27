К Хорошавину в зал суда вызвали скорую помощь

На заседание суда по делу бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина приехала скорая помощь. Как рассказал агентству РИА Новости адвокат Игорь Янчук, у подсудимого повысилось давление.

Материалы по теме Золото — партиями Сколько добра нашли у фигурантов громких коррупционных дел

По его словам, Хорошавин уже давно чувствует себя плохо. Врачи скорой приехали в суд, дальше подсудимого будут осматривать в СИЗО. Защита ходатайствовала о переносе заседания до понедельника, 31 июля, суд просьбу удовлетворил.

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца президент РФ Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. Всего против него возбуждено три уголовных дела.

В мае 2016 года суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего губернатора Сахалинской области и его семьи и обращении 1,1 миллиарда рублей в доход государства. Основанием иска стали установленные факты наличия у бывшего губернатора и его родственников недвижимости, автомобилей, драгоценностей и безналичных денежных средств, стоимость которых во много раз превышает их совокупный доход.