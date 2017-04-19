Верховный суд отказал Хорошавину в рассмотрении жалобы на изъятие имущества

Верховный Суд РФ отказал бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, а также его бывшей жене и сыну, в рассмотрении кассационных жалоб на решения нижестоящих судебных инстанций об изъятии их имущества на 1,8 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщается на сайте Сахалинского областного суда.

Заявители настаивали на отмене указанных вердиктов. В публикации объясняется, что ступившие в законную силу судебные постановления нижестоящих судов могут быть отменены или скорректированы только из-за ошибок в толковании и применении закона, повлиявших на исход дела, «без исправления которых невозможны эффективное восстановление и защита нарушенных прав и свобод, а также защита охраняемых законом публичных».

В областном суде указали на то, что ВС РФ подобных оснований не выявил. Суд решил, что владевшие имуществом на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей ответчики «не предоставили допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих приобретение имущества на такую сумму».

«Поэтому суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований об изъятии спорного имущества как следствия не выполнения лицом замещающим соответствующую должность, обязанностей по предоставлению указанных в Законе сведений», — говорится в сообщении.

Судья ВС РФ не согласился с содержащимися в жалобах доводами и отказал в передаче дела гражданской коллегии Верховного Суда РФ.

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В январе Сахалинский областной суд не нашел оснований для рассмотрения кассационной жалобы Александра Хорошавина и членов его семьи на решение об изъятии их имущества в пользу государства.

В мае 2016 года суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего губернатора Сахалинской области и его семьи и обращении 1,1 миллиарда рублей в доход государства. Основанием иска стали установленные факты наличия у бывшего губернатора и его родственников недвижимости, автомобилей, драгоценностей и безналичных денежных средств, стоимость которых во много раз превышает их совокупный доход.

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца президент РФ Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. Всего против него возбуждено три уголовных дела.