Бывший мэр Холмска вернет «подаренные» ему 1,7 миллиона рублей в бюджет

Южно-Сахалинский городской суд обязал бывшего главу Холмского городского округа Олега Назаренко выплатить в бюджет муниципалитета более 1,7 миллиона рублей, незаконно полученных чиновником в 2012 году. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в пятницу, 14 апреля.

Отмечается, что решение суда вступило в законную силу. Перед этим Назаренко обжаловал решение Южно-Сахалинского городского суда в апелляционной инстанции, но решение было оставлено без изменений.

Материалы по теме Этапом с Сахалина Версии задержания губернатора Хорошавина

По данным прокуратуры, Назаренко, занимая должность руководителя муниципального образования, получил денежные средства от Регионального фонда социально-экономического развития «Сахалин XXI век». Уточняется, что 1,74 миллиона рублей были «подарены» ему на покупку жилплощади в Холмске. Фонд перечислил их на счет продавца квартиры в начале 2012 года.

Как сообщает «Интерфакс», фонд «Сахалин XXI век» фигурирует в показаниях свидетелей по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и нескольких его подчиненных, которые обвиняются в коррупционных преступлениях.

Хорошавин был задержан в марте 2015 года после проверки в ряде ведомств Сахалинской области. Вскоре после этого чиновника отстранили от должности главы региона в связи с утратой доверия. По версии следствия, бывший губернатор за два года получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. Против него возбуждено три уголовных дела.