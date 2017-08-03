У Хорошавина случился инсульт

Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин перенес инсульт. Об этом РИА Новости рассказала его адвокат Ольга Артюхова.

«Компьютерная томография головного мозга выявила, что Хорошавин перенес инсульт, у него сосудистые нарушения в головном мозге. И постоянные его жалобы на загрудинные боли настораживают врачей. Нам представляется, что это как раз следствие дисфункции работы сердца. У моего подзащитного держится высокое давление, ниже 130 не опускается», — сообщила она.

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27 июля на заседание суда по делу Хорошавина приехала скорая помощь.По словам адвоката Игоря Янчука, бывший губернатор чувствует себя плохо уже давно.

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца президент РФ Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. Всего против него возбуждено три уголовных дела.

В мае 2016 года суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего губернатора Сахалинской области и его семьи и обращении 1,1 миллиарда рублей в доход государства. Основанием для иска стали установленные факты наличия у бывшего губернатора и его родственников недвижимости, автомобилей, драгоценностей и безналичных денежных средств, стоимость которых во много раз превышает их совокупный доход.