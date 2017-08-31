Хорошавина из зала суда увезли на скорой

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, госпитализирован из здания Южно-Сахалинского городского суда в областную больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 31 августа.

По словам адвоката экс-губернатора Ольги Артюховой, в начале судебного заседания Хорошавин и его бывший советник Андрей Икрамов пожаловались на высокое давление и боли в области сердца. Присутствовавший на заседании медик измерил им давление и подтвердил жалобы, после чего была вызвана скорая помощь. Прибывшие в зал суда врачи после оказания подсудимым первой помощи увезли их в больницу.

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Судебное заседание перенесено на понедельник, 4 сентября, уточняет агентство.

3 августа Александр Хорошавин перенес инсульт. Неделей ранее, во время очередного судебного заседания он пожаловался на недомогание. В зал суда прибыла бригада скорой помощи.

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. Всего против него возбуждено три уголовных дела.