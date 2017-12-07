Покупатели побрезговали Bentley арестованного губернатора

Росимущество пока не нашло покупателя на Bentley экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает AutoRambler.

Люксовый седан Bentley Mulsanne 2012 года выпуска у Хорошавина изъяли по решению суда. Росимущество выставило машину на торги в конце октября 2017 года со стартовой ценой 6,4 миллиона рублей.

На первом аукционе покупатель не нашелся, ведомство назначило на 27 декабря новые торги, снизив цену на 30 процентов до 4,5 миллиона рублей.

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Хорошавина задержали в 2015 году по делу о взятке 5,6 миллиона долларов. Кроме Bentley у губернатора конфисковали еще пять автомобилей, миллиард рублей наличными, четыре квартиры в Москве, дом в Московской области, коллекцию часов и ювелирных изделий стоимостью 736 миллионов рублей.

Модель Bentley Mulsanne выпускается с 2010 года. Автомобиль назван в честь одного из поворотов гоночного кольца «Сартэ» в Ле-Мане. Стоимость машины составляет в среднем 20 миллионов рублей, подержанный автомобиль можно найти за 7,8 миллиона.