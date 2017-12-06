Россиянам предложили новый представительский седан

Американская автомобильная марка Cadillac начала продажи в России своего флагманского представительского седана. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба бренда.

Cadillac CT6 имеет преимущественно алюминиевую конструкцию с использованием комбинированных материалов, что значительно облегчило автомобиль. Машина оснащена 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 335 лошадиных сил. Шасси оборудовано системой активного подруливания задних колес Active Rear Steer и адаптивной подвеской Magnetic Ride Control с функцией выбора режимов движения.В салоне установлен сенсорный дисплей с 10,2-дюймовым экраном высокого разрешения HD, которым можно управлять с помощью интегрированного в центральную консоль тачпада. Система ночного видения Enhanced Night Vision позволяет идентифицировать людей, крупных животных и другие подобные объекты в темное время суток с помощью теплового излучения, подсвечивая их на дисплее панели приборов.

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«Cadillac CT6 знаменует своим появлением зарождение принципиально нового подхода к сегменту "премиум", подхода, который на данный момент может предложить только Cadillac. Это модель с непревзойденной динамикой, которая пробуждает страсть к вождению больших роскошных автомобилей. Если вкратце, мы полностью переосмыслили концепцию "премиум"», — отметил Йохан де Найссен (Johan de Nysschen), президент Cadillac.

Автомобиль доступен для заказа у официальных дилеров Cadillac по цене от 3,99 миллиона рублей.