Cadillac отправил 12 беспилотных автомобилей из Нью-Йорка в Лос-Анджелес

Американская автомобильная марка Cadillac организовала автопробег 12 беспилотных седанов Cadillac CT6 под управлением технологии Super Cruise. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель бренда.

Машины стартовали 26 сентября в Нью-Йорке у Cadillac House; им предстоит добраться до Лос-Анджелеса без какой-либо помощи со стороны водителей-людей. Старт пробегу дала вице-мэр Нью-Йорка Кэти Хошул.

Технология Super Cruise была разработана компанией для Cadillac CT6 2018 модельного года и уже доступна на серийных автомобилях в США. Для ее использования необходима активация адаптивного круиз-контроля и системы предупреждения о возможности лобового столкновения. Производитель не рекомендует пользоваться Super Cruise на загруженных трассах и дорогах без разделительного барьера между полосами движения. О доступности системы в России пока не сообщается.

Новый концепт марки — Escala — был представлен на Женевском международном автосалоне в марте 2017 года. Автомобиль классической компоновки длиной 5,3 метра оснащен битурбированным двигателем V8 рабочим объемом 4,2 литра с возможностью деактивации четырех цилиндров для экономии топлива.