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Cadillac отправил 12 беспилотных автомобилей из Нью-Йорка в Лос-Анджелес

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Американская автомобильная марка Cadillac организовала автопробег 12 беспилотных седанов Cadillac CT6 под управлением технологии Super Cruise. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель бренда.

Машины стартовали 26 сентября в Нью-Йорке у Cadillac House; им предстоит добраться до Лос-Анджелеса без какой-либо помощи со стороны водителей-людей. Старт пробегу дала вице-мэр Нью-Йорка Кэти Хошул.

Технология Super Cruise была разработана компанией для Cadillac CT6 2018 модельного года и уже доступна на серийных автомобилях в США. Для ее использования необходима активация адаптивного круиз-контроля и системы предупреждения о возможности лобового столкновения. Производитель не рекомендует пользоваться Super Cruise на загруженных трассах и дорогах без разделительного барьера между полосами движения. О доступности системы в России пока не сообщается.

Новый концепт марки — Escala — был представлен на Женевском международном автосалоне в марте 2017 года. Автомобиль классической компоновки длиной 5,3 метра оснащен битурбированным двигателем V8 рабочим объемом 4,2 литра с возможностью деактивации четырех цилиндров для экономии топлива.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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