В России подскочили продажи Cadillac

Американская автомобильная марка Cadillac продала в России за три квартала 2017 года 981 автомобиль, показав рост в 15,5 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает «Автостат Инфо», ссылаясь на собственную статистику.

За первые девять месяцев 2016 года было реализовано лишь 849 экземпляров разных моделей бренда. Самая популярная модель фирмы в 2017 году — внедорожник Escalade (продано 580 машин). Вместе с тем, в прошлом году эта модель имела лучшие показатели — 651 единица, проданная в течение первых трех кварталов.

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Однако значительно увеличился спрос на люксовый седан Cadillac XTS (с 1 до 353 автомобилей); устойчивый рост показала и модель CTS — 68,4 процента, с 19 до 32 единиц. Наименьшим спросом пользовался люксовый седан Cadillac ATS — с начала года продана всего одна машина (падение на 89 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года).

На Женевском международном автосалоне в марте 2017 года марка представила свой новый концепт — Escala. Автомобиль классической компоновки длиной 5,3 метра оснащен битурбированным двигателем V8 рабочим объемом 4,2 литра с возможностью деактивации четырех цилиндров для экономии топлива.

