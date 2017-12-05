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Россияне раскупили внедорожник Lamborghini Urus еще до его выпуска

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Практически вся квота России на внедорожник Lamborghini Urus уже раскуплена. Это подтвердил представитель марки в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Из 50 машин, выделенных для российского рынка на 2018 год, для заказа остались доступны лишь 10. Покупатели заказали автомобили еще до начала серийного выпуска и официальной презентации модели, состоявшейся 4 декабря. Первые заказы разместили еще в начале 2016 года.

«Клиенты борются за право обладания первым автомобилем Urus в России», — пояснил тогда в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор «Lamborghini Москва» Сергей Мордовин. Цена автомобиля в России составляет 15,2 миллиона рублей. Первые машины поступят владельцам летом 2018 года.

Презентация автомобиля прошла 4 декабря на заводе компании в Сант-Агата-Болоньезе (Италия). Lamborghini Urus оснащен новым 4-литровым 650-сильным бензиновым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями. Максимальная скорость — 305 километров в час; разгон с места до 100 километров в час занимает 3,6 секунды. По данным фирмы, Urus является самым быстрым внедорожником мира.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе.

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