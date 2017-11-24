Секретный внедорожник Lamborghini показали на видео

Automobili Lamborghini

Опубликовано видео ходовых испытаний внедорожника Lamborghini Urus, который будет официально представлен публике в начале декабря. Марка предоставила ролик в распоряжение редакции «Ленты.ру» в пятницу, 24 ноября.

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По мнению представителей фирмы, кроссовер станет самой практичной моделью бренда. Автомобиль оснащен восьмицилиндровым битурбированным двигателем Audi мощностью 650 лошадиных сил и рабочим объемом четыре литра. «Urus задает новые стандарты качества и является первым в своем роде суперспортивным кроссовером (SSUV)», — поделились создатели автомобиля.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе.