Lamborghini впервые нацелились на гибридные спорткары

Итальянский автопроизводитель Lamborghini намерен использовать для нового поколения спорткара Huracan гибридную силовую установку. До этого компания сохраняла приверженность исключительно бензиновым двигателям. При этом глава фирмы Стефано Доменикали подчеркнул, что в настоящий момент нет планов начать выпуск электромобилей. Об этом сообщает Autocar.

По словам Доменикали, на следующем поколении Lamborghini Huracan, выпуск которого начнется в 2022 году, решено устанавливать новые аккумуляторы. Они будут существенно легче ныне существующих, а главное — способны обеспечить повышенный запас хода на электротяге.

Выпускаемые в настоящее время спорткары сохранят атмосферные бензиновые двигатели V10 и V12. В частности, на Lamborghini Huracán LP 610-4 устанавливается 5,2-литровый 10-цилиндровый двигателем мощностью 610 лошадиных сил. Он обеспечивает разгон до 100 километров в час за 3,2 сек.

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В марте 2017 года на международном автосалоне в Женеве состоялась официальная премьера обновленной версии Lamborghini Huracan. Его главное отличие от предшественников — меньший вес и более продуманная аэродинамика.

Инженеры снизили массу автомобиля за счет использования композитных материалов на капоте, спойлерах и заднем бампере. Под капотом у машины атмосферный двигатель V10 мощностью 640 лошадиных сил c титановыми клапанами. Масса двухдверки составляет 1382 килограмма. До 100 километров в час этот автомобиль разгоняется всего за 2,9 секунды.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянском городе Сант-Агата-Болоньезе.

