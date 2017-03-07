Lamborghini представила 740-сильный Aventador S

На международном автосалоне в Женеве состоялась официальная премьера усовершенствованного автомобиля Lamborghini Aventador S с двигателем V12. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Aventador S получил ряд новых элементов кузова в передней и задней части. Более агрессивная носовая часть и удлиненный передний сплиттер перенаправляют поток воздуха для повышения аэродинамической эффективности.

Дизайн Aventador S позволил значительно улучшить аэродинамические характеристики суперкара. По сравнению с купе Aventador предыдущего поколения прижимная сила в передней части выросла более чем на 130 процентов.

Это не единственна новинка марки в Женеве. Ранее публике показали обновленную Lamborghini Huracan Performante. Эта машина прошла гоночную трассу Нюрбургринга с лучшим результатом для подобных автомобилей.

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На ее преодоление ушло 6 минут и 52,01 секунды. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,9 секунды.