Lamborghini показала в Женеве быстрейший суперкар Нюрбургринга

На международном автосалоне в Женеве состоялась официальная премьера обновленной версии Lamborghini Huracan, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Его главное отличие от обычного Huracan — меньший вес и более продуманная аэродинамика.

Инженеры снизили массу автомобиля Performante за счет использования композитных материалов на капоте, спойлерах и заднем бампере. Под капотом у машины атмосферный двигатель V10 мощностью 640 лошадиных сил c титановыми клапанами. Масса двухдверки составляет 1382 килограмма. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 2,9 секунды.

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Эта машина прошла гоночную трассу Нюрбургринга с лучшим результатом для подобных автомобилей. На ее преодоление ушло 6 минут и 52,01 секунды.

Предполагается, что продажи модели начнутся летом. Примерная стоимость составляет около 15,1 миллиона рублей.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в Санта-Агата-Болоньезе.