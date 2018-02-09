Хорошавина приговорили к 13 годам в колонии строгого режима

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина признали виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем. Его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, передает в пятницу, 9 февраля, ТАСС.

Материалы по теме Золото — партиями Сколько добра нашли у фигурантов громких коррупционных дел

Суд также огласил приговоры за получение взяток чиновникам из команды Хорошавина. Заместитель председателя правительства региона Сергей Карепкин получил 8 лет колонии строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей, помощник губернатора Андрей Икрамов — 9,5 лет и штраф в 176 миллионов, министр сельского хозяйства Николай Борисов оштрафован на 4,5 миллиона (с учетом домашнего ареста должен будет выплатить 2,5 миллиона).

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности.

По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. Всего против него было возбуждено три уголовных дела.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!