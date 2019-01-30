Задержан начальник регионального штаба МВД Ингушетии

Начальник регионального штаба МВД Ингушетии Саварбек Шадиев задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства в регионе.

Как сообщили в пресс-службе, Шадиев был задержан сотрудниками подразделений собственной безопасности МВД по Республике Ингушетия совместно с коллегами из регионального УФСБ России. По данному факту назначено проведение служебной проверки.

С задержанным проводятся следственные действия. Если вина Шадиева будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, а сам полицейский понесет наказание, сообщил представитель МВД «Интерфаксу».

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