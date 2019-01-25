Полицейскому начальнику запретили гулять по ночам из-за нелегального пистолета

Бабушкинский суд Москвы не стал арестовывать начальника отдела МВД по городскому округу Чехов (Московская область) полковника Андрея Большакова по делу о незаконном хранении оружия. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает РБК.

Однако в качестве меры пресечения суд запретил Большакову совершать определенные действия. В частности, до 23 марта полковник обязан находиться по месту проживания — в деревне Репино (Чеховский район), где расположен коттедж полицейского. Также подозреваемому запрещено покидать по ночам территорию коттеджа и общаться со свидетелями по делу.

О задержании Большакова с подчиненными «Ленте.ру» сообщили 23 января в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Основанием для задержания стали оперативные материалы главного управления собственной безопасности МВД, которое в течение нескольких месяцев собирало данные о злоупотреблениях в чеховской полиции. В кабинете и доме начальника полиции прошли обыски. В частности, у него нашли незаконно хранившийся боевой пистолет. Также были изъяты компьютеры, документы и банковские карты.

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