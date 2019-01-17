Московских полицейских задержали за 10-летние аферы с квартирами

Четверых сотрудников московской полиции задержали по подозрению в махинациях с квартирами граждан. Об этом в четверг, 17 января, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, задержанные — сотрудники ОВД Коньково, среди них начальник дежурной части. Полицейские занимались преступной деятельностью не менее десяти лет.

Расследование уголовного дела ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

В ноябре прошлого года Тушинский суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы старшего следователя по особо важным делам столичного главка полиции Анжелу Амзину, вместе с подельниками похитившую 44 квартиры. Ее сообщники получили сроки до 5,5 лет лишения свободы.

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