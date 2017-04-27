Дело «преступной группы следователя Амзиной» направлено в суд

В Москве завершено расследование уголовного дела о хищении квартир оргпреступной группой, которой руководила старший следователь по особо важным делам ГУ МВД по Москве Анжела Амзина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке СКР.

Обвиняемыми по делу проходят три офицера столичной полиции и пять их сообщников, уточнила официальный представитель ведомства. По версии следствия, злоумышленники похитили 44 квартиры общей стоимостью не менее 199 миллионов рублей

В 2011 году под руководством бывшего старшего следователя по особо важным делам 1 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве майора юстиции Анжелы Амзиной было создано преступное сообщество, в которое вошли ее коллеги, Сергей Кавун и Евгений Примаков, а также бизнесмены Илья Чижанов, Сергей Королев, Дмитрий Двойных, Антон Бордовский и Юрий Жовтяк. «Расследуя уголовное дело о махинациях с жильем, совершенных ЗАО "Энергостройкомплект-М", Амзина с сообщниками решила обогатиться. Используя свои служебные возможности, они признавали пострадавшими от действия недобросовестного застройщика случайных лиц, которые затем получали квартиры в качестве компенсации. Через короткое время все это жилье перешло под полный контроль полицейских и их сообщников», — рассказала представитель столичного главка СКР.

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Кроме того, сама Амзина в 2012 году получила в качестве взятки недвижимость на сумму свыше 40,9 миллиона рублей, а ее соучастникам Примакову, Сидоруку и Черногорову в 2015 году передали почти 5 миллионов рублей наличными — так же как благодарность за незаконные действия.

Участники этой группировки обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, организации преступного сообщества, получении взяток в особо крупном размере и в фальсификации доказательств по уголовным делу об особо тяжком преступлении.

Уголовное дело направлено в суд. Один из фигурантов дела скрылся, и объявлен в международный розыск, уточнили в столичном главке СКР.

Напомним, речь идет о нашумевшей в 2011 году истории с застройкой 11-го квартала Южного Тушина. Тогда обманутыми дольщиками признали более полутора тысяч человек, и всех их обеспечили квартирами за счет городской казны. Директор компании «Энергостройкомплект-М» Андрей Кручинин в 2012 году был приговорен Тверским судом столицы к пяти годам колонии.