В Подмосковье поймали полицейского начальника с незаконным пистолетом

Начальника управления МВД по городскому округу Чехов (Московская область) полковника Андрея Большакова с подчиненными задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщили «Ленте.ру» в главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.

Основанием для задержания стали оперативные материалы главного управления собственной безопасности МВД, которое в течение нескольких месяцев собирало данные о злоупотреблениях в чеховской полиции.

В кабинете и доме начальника полиции прошли обыски. В частности, у него нашли незаконно хранящийся боевой пистолет. Также изъяты компьютеры с информацией о коррупционных преступлениях, документы и банковские карты.

В настоящее время проходят опросы сотрудников территориальных подразделений полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье о превышении служебных полномочий. В Следственном комитете не исключают, что список преступлений может быть расширен.

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