ФСБ оцепила квартал для задержания полковника МВД

Во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания полковник полиции Альберт Козонов. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии» в пятницу, 22 февраля.

Спецоперацию проводили 21 февраля сотрудники республиканского управления Федеральной службы безопасности. На время следственно-оперативных мероприятий спецслужбы оцепили целый квартал.

Полковника полиции поймали при получении взятки в размере шести миллионов рублей.

31 января сообщалось о задержании начальника регионального штаба МВД Ингушетии Саварбека Шадиева по подозрению в мошенничестве. Проводится служебная проверка.

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