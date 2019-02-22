Раскрыты подробности поимки сотрудниками ФСБ полковника МВД

Следственный комитет России подтвердил задержание замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии полковника полиции Альберта Козонова. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства, полицейский задержан при получении взятки в 6,7 миллиона рублей.

По данным следствия, Козонов требовал от главы сельского поселения 100 тысяч долларов за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности по результатам проверки. Задержали полковника полиции в момент передачи ему требуемой суммы в рублевом эквиваленте.

Ранее 22 февраля стало известно о спецоперации ФСБ в отношении Козонова. 21 февраля во Владикавказе спецслужбы оцепили целый квартал, чтобы задержать полицейского.

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