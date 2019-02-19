ФСБ задержала мэра российского города

Временно исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, градоначальника подозревают в должностном преступлении.

Официальных комментариев о задержании Грибинюченко нет.

Ранее Грибинюченко был главой Пушкинского муниципального района Московской области.

5 февраля бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обвинили в получении взяток на общую сумму в девять миллионов рублей. До этого Генпрокуратура обнаружила у него имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости.

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