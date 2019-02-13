Избитого конвоирами Шестуна оставили под стражей до Дня конвоира

Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Артур Карпов удовлетворил ходатайство следствия, чиновник останется под стражей до 13 мая.

Ранее 12 февраля Шестун заявил, что при транспортировке из СИЗО в суд его избили 20 сотрудников полиции и ФСИН. В силовых ведомствах это обвинение не прокомментировали.

5 февраля Шестуна обвинили в получении взяток на общую сумму в девять миллионов рублей. До этого Генпрокуратура обнаружила у него имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости.

13 мая в России ежегодно отмечается профессиональный праздник сотрудников охранно-конвойной службы, День конвоира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!