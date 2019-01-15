Силовые структуры
 
Последние новости
Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с Запада и Востока
В России воспротивились налогу на выезд из страны
Россия излечилась от «голландской болезни»
Толкающих трамвай москвичей сняли на видео 
Футболист сборной Аргентины наехал на беременную женщину
Школьница сдала отца полицейским за отобранный телефон
Южная Корея перестала считать Северную врагом
Бывший офицер Минобороны раскрыл причину бегства из России
Настю Рыбку осудили
Новости партнеров

У бывшего главы подмосковного района нашли имущество на 10 миллиардов рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Шестун

Генпрокуратура России подаст иск об изъятии имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в размере 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает ТАСС.

В ходе проверки было выявлено, что чиновник является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, 565 из которых оформлены на подконтрольные ему юридические лица и на номинальных директоров этих лиц, которые ранее не занимались коммерческой деятельностью.

По словам Куренного, мужчине также принадлежат две базы отдыха общей стоимостью в 274 миллиона рублей и 22 автомобиля на сумму 27 миллионов рублей. Все имущество Шестуна предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей, что не соответствует его официальным доходам.

14 июня 2018 года сообщалось, что Александр Шестун арестован по решению Басманного суда Москвы. 13 июня Шестуна задержали после прошедших в его офисе обысков; к нему был допущен адвокат.

27 апреля стало известно об обысках ФСБ у двух заместителей Шестуна. Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел о мошенничестве против неустановленных лиц из администрации Серпуховского района. Издание «Московская газета» предполагало, что подозреваемым «с большой долей вероятности» может стать Шестун.

Шестун опубликовал на YouTube обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловался на давление силовиков и региональных властей. По его версии, причиной стало согласование митинга против свалки на полигоне «Лесная», нежелание руководителей уходить в отставку и противодействие муниципальной реформе Подмосковья (преобразования района с отдельными муниципалитетами со своими главами и депутатами в единый городской округ).

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Главу Серпуховского района Подмосковья отправили под арест
Главу Серпуховского района Подмосковья задержали после обысков
В администрацию Серпуховского района после жалобы президенту пришла ФСБ
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

Проводили по-королевски

На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
12:32Сегодня

Россиянина посадили за доведение до суицида многодетной жены

14:3212 января

Раскрыты планы ликвидированных в Дагестане боевиков

11:27Сегодня

Беглого националиста-полицейского поймали на границе с Украиной

Силовые структуры00:0511 января
Филипп Киркоров

Вот это поворот!

Перья Киркорова, резня в Антарктиде и развратные роллы: криминальные казусы года
19:1114 января

В Дагестане кончились боевики

10:55Сегодня

Дело о вымогательстве журналистов у братьев Магомедовых из «Суммы» закрыли

17:3614 января

Российский адвокат покусал полицейского и пошел под суд

Силовые структуры00:02 9 января

Чертовщина какая-то

Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик
13:1911 января

Полковник МВД пострадал от двери в служебный кабинет

17:1814 января

Похищение украинского авторитета в Москве связали с российскими бандитами

17:0214 января

Российский заключенный получил новый срок за взятки тюремщику

Россия
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»
 
Смертность в России заметно превысила рождаемость
Во время уроков в российской школе обрушилась крыша
Песков рассказал о пенсии Путина
Все материалы
Мир
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Южная Корея перестала считать Северную врагом
Настю Рыбку осудили
Зимбабве захотела помощи России
Трамп заказал 300 бургеров в Белый Дом
Европа предложила британцам подумать об отмене Brexit
«Америка сломалась»
 
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Бывшего украинского министра заподозрили в работе на Россию
Суд обязал возбудить дело против украинского генпрокурора
Ливонский орден в битве на Чудском озереАгент князя московского
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
Все материалы
Экономика
Жесткая просадка
Apple достигла вершины и покатилась вниз. Что ждет ее дальше?
Россия излечилась от «голландской болезни»
Россиянам нашли альтернативу бензину
Названа цена победы над бедностью в России
Россиянам перекрыли доступ к Azino 777
Город нового времени
Или — как очень бюджетно слетать в Голландию
Российский олигарх раскритиковал траты на церковь
Все материалы
Силовые структуры
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина посадили за доведение до суицида многодетной жены
Беглого националиста-полицейского поймали на границе с Украиной
В Дагестане кончились боевики
Российский адвокат покусал полицейского и пошел под суд
Все материалы
Наука и техника
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Скорость приближения глобальной катастрофы возросла
Глава НАСА приедет в Россию
Доказана опасность недостаточного сна
В России рассказали о «живых мертвецах» на орбите
Все материалы
Спорт
«До сих пор фанатею от Федора»
Он вырос на боях Емельяненко. Но теперь готов отправить кумира на пенсию
Футболист сборной Аргентины наехал на беременную женщину
Кокорин отказался от тюремной пищи
Бьорндален выбрал лучшего российского биатлониста
Российский хоккеист отверг водку
Владимир Кличко высказался по поводу слухов о возвращении на ринг
«Боли слишком много»
Этот британец был лучшим теннисистом в мире. Его сломили травмы
Все материалы
Культура
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
В России отказались допускать к печати часть комикса о Дэдпуле
Пратт и Шварценеггер обручились
Парижская опера отказалась от украинского танцора с татуировкой Путина
Уход за страдающей болезнью Альцгеймера Тереховой оплатит гильдия актеров
Все материалы
Интернет и СМИ
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
В любовных письмах нашли сразу три угрозы компьютеру
Роскомнадзор снова потребовал от Google выполнять российские законы
Участница «Своей игры» дала лучший неправильный ответ в истории передачи
Эффектное приземление гимнастки на шпагат шокировало пользователей сети
Все материалы
Ценности
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Американский дизайнер воспользовался русским словом ради наживы
Американские рэперы полюбили российских бабушек
Сестра Хадид лишилась волос ради денег
Вандал оторвал вывеску магазина и засветился с ней в Instagram
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
В России воспротивились налогу на выезд из страны
Сотрудники аэропорта пропустили пассажирку с огнестрельным оружием в самолет
Авиакомпания случайно покатала пассажиров в бизнес-классе по цене эконома
Забывший ключи пилот залез в самолет через окно и попал на видео
Все материалы
Из жизни
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Женщина дождалась скорой помощи с вывалившимися внутренностями в руках
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Пассажир метро нашел 10 тысяч долларов и вернул их владелице
Байкер избил кенгуру кастетом и попал за решетку
Все материалы
25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года
Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Kia раскрыла гигантский восьмиместный кроссовер
Новый Ford Explorer получил 406-сильную «заряженную» версию
Toyota привезет в Россию новую «Супру»
Все материалы
Дом
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Названы лучшие курорты для заработка на лыжниках
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке
Ищущих дешевое жилье россиян послали на Уй
Хостел с тысячами мигрантов нашли в центре Москвы
Все материалы