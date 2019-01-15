У бывшего главы подмосковного района нашли имущество на 10 миллиардов рублей

Генпрокуратура России подаст иск об изъятии имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в размере 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает ТАСС.

В ходе проверки было выявлено, что чиновник является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, 565 из которых оформлены на подконтрольные ему юридические лица и на номинальных директоров этих лиц, которые ранее не занимались коммерческой деятельностью.

По словам Куренного, мужчине также принадлежат две базы отдыха общей стоимостью в 274 миллиона рублей и 22 автомобиля на сумму 27 миллионов рублей. Все имущество Шестуна предварительно оценивается в 10 миллиардов рублей, что не соответствует его официальным доходам.

14 июня 2018 года сообщалось, что Александр Шестун арестован по решению Басманного суда Москвы. 13 июня Шестуна задержали после прошедших в его офисе обысков; к нему был допущен адвокат.

27 апреля стало известно об обысках ФСБ у двух заместителей Шестуна. Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел о мошенничестве против неустановленных лиц из администрации Серпуховского района. Издание «Московская газета» предполагало, что подозреваемым «с большой долей вероятности» может стать Шестун.

Шестун опубликовал на YouTube обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловался на давление силовиков и региональных властей. По его версии, причиной стало согласование митинга против свалки на полигоне «Лесная», нежелание руководителей уходить в отставку и противодействие муниципальной реформе Подмосковья (преобразования района с отдельными муниципалитетами со своими главами и депутатами в единый городской округ).

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!