Главу Серпуховского района Подмосковья задержали после обысков

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун задержан после прошедших в его офисе обысков. Об этом в среду, 13 июня, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Он отметил, что к Шестуну был допущен адвокат.

Пресс-секретарь чиновника рассказала, что вооруженные люди в масках начали обыск в 6:40 мск. Улицы, прилегающие к дому главы Серпуховского района, были оцеплены. По мнению пресс-секретаря, у Шестуна могли искать аудиозапись, которую он упоминал в видеообращении к президенту. Также, по ее словам, обыск может быть связан с митингами против мусорного полигона.

«Плюс это может быть желание не допустить его на выборы, через неделю практически начнется регистрация», — сказала она.

О визите силовиков Шестун написал в Twitter.

Комментариями правоохранительных органов агентство не располагает.

27 апреля стало известно об обысках ФСБ у двух заместителей Шестуна.

Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел против неустановленных лиц из администрации Серпуховского района о мошенничестве. Издание «Московская газета» предполагало, что подозреваемым «с большой долей вероятности» может стать Шестун.

Шестун опубликовал на YouTube обращение к президенту России, в котором пожаловался на давление силовиков и региональных властей. По его версии, причиной стало согласование митинга против свалки на полигоне «Лесная», нежелание руководителей уходить в отставку и противодействие муниципальной реформе Подмосковья (преобразования района с отдельными муниципалитетами со своими главами и депутатами в единый городской округ).

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