Количество жалоб на запах в районе полигона «Кучино» снизилось в разы

Количество жалоб жителей подмосковной Балашихи на неприятный запах сократилось более чем в 15 раз после налаживания системы сжигания газа на рекультивируемом мусорном полигоне «Кучино». Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров во вторник, 6 февраля, передает ТАСС.

«В ноябре-декабре поступало примерно три тысячи жалоб в месяц. За январь к нам всего обратились 190 жителей», — сказал он. Юров подчеркнул, что пик обращений пришелся на день, когда систему сжигания газа останавливали по техническим причинам.

Первый заместитель министра экологии Московской области Павел Кириллов рассказал, что в конце февраля — начале марта по периметру полигона установят систему контроля состояния воздуха. Он также предложил публиковать результаты мониторинга в открытом доступе.

«Было бы правильно вывести эти данные на сайт городского округа Балашиха, где каждый желающий сможет контролировать состояние воздуха в режиме реального времени», — отметил Кириллов.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» закрыли 23 июня прошлого года после жалоб жителей Балашихи, озвученных на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Рекультивацию территории планируют начать в марте 2018 года, завершиться она должна в следующем году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!