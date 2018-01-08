В МЧС рассказали о ситуации вокруг полигона твердых бытовых отходов «Кучино»

Москвичи стали реже жаловаться на наличие в воздухе постороннего запаха в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино». Об этом в официальном Instagram сообщает управление МЧС по Московской области.

Отмечается, что работы на полигоне ТБО «Кучино» ведутся круглосуточно. Непрерывный мониторинг экологической обстановки осуществляется на 56 стационарных постах ГПБУ «Мосэкомониторинг», а также передвижными лабораториями от МЧС России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

В течение минувших суток на посту ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду. Проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Угрозы для жителей Московской области и города Москва не выявлено.

По данным областного МЧС, в марте 2018 на полигоне будет налажена система по переработке собранного газа в электроэнергию. Полигон покроют специальным материалом, который полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу.

В начале декабря 2017 года глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказывал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о планах по полигону. По словам Воробьева, мусорный полигон в подмосковном Кучино полностью засыпан грунтом и готов к рекультивации. «Сейчас мы его полностью засыпали грунтом и забурили 50 скважин, для того чтобы убрать негативные последствия этого полигона — газоотведение так называемое, вместе с австрийской компанией», — сообщил Воробьев. Ожидается, что к марту систему рекультивации увеличат до 112 скважин.