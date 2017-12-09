С мусорных полигонов сняли ответственность за вонь в Москве

Мусорные полигоны не могли стать причиной резкого неприятного запаха в некоторых районах Москвы. Об этом заявил генеральный директор компании «Спецгеоэкология» Борис Трушин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 9 декабря.

«Полигон не может так далеко источать запахи. Это может происходить лишь на первых нескольких километрах. Поток ветра просто напросто рассеивается», — пояснил он.

По словам главы «Спецгеоэкологии», разработавшей проект рекультивации полигона «Кучино», в субботу он был на объекте и почувствовал запах лишь в «углублении». «Рядом с территорией его также на момент моего посещения не наблюдалось», — добавил Трушин.

Оливер Кайзер, гендиректор организации, занимающейся экстренной дегазацией «Кучино», также опроверг причастность этого полигона к неприятному запаху в столице. «У нас ситуация улучшается, поэтому запах не может распространяться так далеко. Ведь даже, если сравнивать, на тот момент когда мы не проводили работы по экстренной дегазации полигона, обращения от жителей этих районов не поступали», — отметил он.

Вечером 8 декабря москвичи стали массово жаловаться в социальных сетях на сильный неприятный запах, распространившийся по всему городу и преимущественно в центральных районах. Некоторые пользователи рассказали, что он появился еще ночью, и отметили, что в районах Сокол и Аэропорт его тоже заметили. Еще один заявил, что жители Раменок тоже его чувствовали.