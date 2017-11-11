«Кучино» начали экстренно дегазировать

На мусорном полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе началось бурение скважин для экстренной дегазации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области в субботу, 11 ноября.

По словам главы Балашихи Сергей Юров, «в 2017 году, не дожидаясь масштабной рекультивации полигона, будет пробурено 55 скважин на глубину около 30 метров». Они будут располагаться по периметру «Кучино», первую закончат до полуночи 11 ноября, добавил он. Позднее скважины подключат к газосжигательному факелу.

«Уже разбит строительный городок, завезены материалы. 6 декабря мы планируем запустить факел на первые 20 скважин, а до конца декабря полностью запустить систему экстренной дегазации полигона, которая в 2018 году позволит перейти к полноценной рекультивации полигона. В сутки будет буриться по две скважины и работать две установки», — заявил глава города.

Юров также отметил, что на эти цели губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение выделить дополнительно 204 миллиона рублей до конца года.

Материалы по теме Включили аварийку После закрытия свалки в Балашихе Путин приехал в удмуртский барак

Как заявил Оливер Кайзер, генеральный директор австрийской компании «Экоком», которая будет проводить работы, риск взрывов исключен. По его словам, в результате должно быть собрано 90 процентов газа. При этом будет произведено его обезвреживание: газ в том числе будет очищен от серы и органических соединений.

В августе сообщалось, что работы по рекультивации «Кучино» планируют начать в марте 2018 года. В то же время проводились предрекультивационные работы, в частности, его территорию засыпали грунтом.

В июне в ходе прямой линии жители Балашихи пожаловались президенту России Владимиру Путину на разросшуюся до жилых домов свалку — ТБО «Кучино». Он потребовал, чтобы губернатор Московской области лично разобрался с ситуацией. 23 июля по решению властей региона полигон был закрыт. Место, где ранее располагалась свалка, планируется использовать в рекреационных целях. Глава Минэкологии региона Александр Коган предположил, что там можно оборудовать горные спуски или экстрим-парк.



