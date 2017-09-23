Росприроднадзор продолжит проверку по фактам загрязнения воздуха в Москве

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) продолжит проверку по фактам загрязнения воздуха на востоке Москвы и в ряде городов Подмосковья. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 23 сентября.

«Проверка предприятий и объектов продолжается и еще не завершена (...). В настоящее время для выявления основного загрязнителя проводятся инструментальные исследования на наличие в воздухе сочетания маркерных веществ — сероводорода и аммиака», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время в список подозреваемых в причастности к несанкционированным выбросам предприятий включены Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал», Мусоросжигательный завод №4 ГУП «Экотехпром», АО «Газпромнефть — Московский НПЗ», ООО «ПК Вторалюминпродукт», пункт сортировки отходов ООО «УК «КУСОР», полигоны ТБО «Кучино» и «Торбеево», а также ряд предприятий в близлежащих муниципалитетах Московской области.

На данных территориях установлен особый режим контроля, предусматривающий проведение ночных рейдов с привлечением аналитической лаборатории. «Ситуация находится на особом контроле центрального аппарата Росприроднадзора», — подчеркнули в ведомстве.

20 сентября в департаменте Росприроднадзора по Центральному федеральному округу сообщили, что, по предварительным данным, фоновый уровень загрязнения в этих районах создают объекты, связанные с обращением отходов, хранением и производством нефтепродуктов, а также эксплуатацией очистных сооружений.

В начале сентября Росприроднадзор после жалоб жителей возбудил несколько административных дел в связи с неоднократными выбросами сероводорода в Москве. Дела рассматриваются по статье 8.21 КоАП РФ («Нарушение правил охраны атмосферного воздуха»). Ведомство начало проверку.

7 сентября сообщалось, что «Мосэкомониторинг» четвертый день подряд фиксировал превышение предельно допустимого уровня сероводорода в воздухе на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский. Допустимая концентрация вещества на Лухмановской улице была превышена в 3,6 раза.