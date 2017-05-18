Росприроднадзор возбудил дело из-за загрязнения воздуха в Капотне

Росприроднадзор возбудил административное дело по факту загрязнения воздуха в столичном районе Капотня. Об этом в четверг, 18 мая, заявил представитель Минприроды России, передает ТАСС.

Отмечается, что в рамках этого дела будет принято процессуальное решение о дальнейшей работе Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). При этом будет учитываться, что у завода к настоящему времени не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов.

В Минприроды пояснили, что Росприроднадзор настаивает на том, что НПЗ должен разработать план поэтапного сокращения вредных отходов, в частности, по сероводороду.

По информации kp.ru, в настоящее время по сравнению с 17 мая воздух в Капотне стал чище, однако уровень содержания сероводорода все еще превышает предельно допустимую концентрацию.

Накануне московская прокуратура организовала проверку после сообщений об ухудшении экологической ситуации в Капотне. В этом районе Москвы в ночь на 17 мая в воздухе было зафиксировано 50-кратное повышение норм содержания сероводорода. Позже, по данным станции «Мосэкомониторинга», концентрация снизилась, но осталась на уровне, почти в три раза превышающем допустимый.