Московская прокуратура проверит сообщения о выбросах сероводорода в Капотне

Московская прокуратура организовала проверку после сообщений об ухудшении экологической ситуации в Капотне. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

В этом районе Москвы в ночь на 17 мая в воздухе было зафиксировано 50-кратное повышение норм содержания сероводорода. Позже, по данным станции «Мосэкомониторинга», концентрация снизилась, но осталась на уровне, почти в три раза превышающем допустимый.

При этом мобильные станции МЧС не выявили никаких экологических аномалий, после чего в ведомстве предположили техническую неисправность аппаратуры «Мосэкомониторинга».

15 мая СМИ сообщали о внештатной ситуации на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Местные жители жаловались на кислый запах и головные боли.

Ранее «Мосэкомониторинг» зафиксировал выброс сероводорода в том же районе в апреле. Предельно допустимая концентрация сероводорода в районе Капотни была превышена почти в 2,6 раза. При этом в Московском НПЗ заявили, что на предприятии превышения выбросов загрязняющих веществ не наблюдалось.