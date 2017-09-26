Росприроднадзор опроверг 625-кратное превышение сероводорода в Подмосковье

Информация о 625-кратном превышении предельно допустимых концентраций сероводорода на территории юго-восточных районов Москвы и примыкающих к ним населенных пунктов Подмосковья не соответствует действительности. Об этом глава Росприроднадзора Артем Сидоров доложил министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому в ходе совещания по проблеме загрязнения воздуха, передает пресс-служба Минприроды во вторник, 26 сентября.

Пробы взяли непосредственно на полигоне «Кучино», в результате в пробах выявлено содержание сероводорода в концентрации 5 мг/м3. По итогам отбора проб в жилой зоне Косино-Ухтомского района были выявлены превышения допустимых нормативов (ПДК) сероводорода лишь в 1,10 – 1,74 раза. В связи с этим Росприроднадзор возбудил административное дело и начал расследование с целью проверки исполнения технологии пересыпки тела полигона инертными грунтами для блокирования выделения вредных веществ в атмосферу.

Кроме того, Сидоров сообщил, что по результатам рейдовых проверок по жалобам граждан возбуждено административное производство в отношении Люберецких очистных сооружений АО «Мосводоканал». Эксперты зафиксировали превышение завышенные концентрации сероводорода.

Сергей Донской в свою очередь поручил Росприроднадзору осуществлять контроль и рейды в постоянном режиме.

Ранее во вторник ряд СМИ со ссылкой на Росприроднадзор сообщил, что в жилых кварталах Косино-Ухтомского района, примыкающих к полигону «Кучино», превышена предельная концентрация этого вещества. В частности, газета «Коммерсантъ» писала, что проверка на полигоне в Балашихе проводилась после того, как станции Мосэкомониторинга «Кожухово» и «Жулебино» неоднократно фиксировали превышение концентрации сероводорода в воздухе столицы.

23 сентября сообщалось, что федеральная служба по надзору в сфере природопользования продолжит проверку по фактам загрязнения воздуха на востоке Москвы и в ряде подмосковных городов.