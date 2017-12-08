Москвичи пожаловались на «адский запах» квашеной капусты

Жители Москвы массово жалуются в соцсетях на сильный неприятный запах, распространившийся по всему городу и преимущественно в центральных районах. Обсуждение началось в группе жителей района Хамовники в Facebook после полудня в пятницу, 8 декабря.

Некоторые пользователи рассказали, что он появился еще ночью, и отметили, что в районах Сокол и Аэропорт его тоже заметили. Еще один заявил, что жители Раменок тоже его чувствовали.

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В группе «Мещанский район Москвы» пишут, что неприятный запах сильно чувствуется в районе станций метро «Таганская», «Рижская», а также «Павелецкой». «Варварка, напротив Зарядья запах адский», — пишет одна из комментаторов.

При этом пользователи отмечают, что он скорее похож на квашеную капусту, нежели на характерный для сероводорода запах тухлых яиц.

Как сообщает РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования Москвы, специалисты Мосэкомониторинга уже проводят замеры воздуха по обращениям горожан. Жалобы поступали из Центрального, Северо-Восточного, Северного и Восточного округов города.

«На данный момент в районах, где ощущается запах, превышений предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам не выявлено», — сказали в департаменте. В нем добавили, что воздух также протестируют по расширенному перечню вредных веществ. Результаты будут готовы через двое суток.

Согласно данным о состоянии воздуха, опубликованным Мосэкомониторингом на портале мэра и правительства Москвы, на 16:00 8 декабря загрязенность атмосферы в столице оценивалась как низкая. «В ночные часы возможно кратковременное ухудшение [погодных ]условий рассеивания выбросов», — говорится в сообщении.