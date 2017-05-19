Онищенко заявил о непричастности Московского НПЗ к заражению воздуха в Капотне

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что возможным источником недавнего загрязнения воздуха в московской Капотне могли стать подмосковные предприятия, а не Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Об этом он заявил ТАСС.

Онищенко уверен, что 51-кратного превышения допустимого уровня сероводорода в воздухе, зафиксированного Мосэкомониторингом, не было. В противном случае, по мнению Онищенко, было бы много обращений к медикам. Он напомнил, что Роспотребнадзор выявил уровень загрязнения, в восемь раз превышающий норму.

Жителям Капотни Онищенко посоветовал «знать свои права» и требовать компенсации с предприятий, загрязнивших воздух.

17 мая московская прокуратура организовала проверку по факту ухудшения экологической ситуации в Капотне. В ночь на 17 мая в воздухе было зафиксировано 50-кратное превышение допустимой нормы сероводорода.

При этом мобильные станции МЧС не обнаружили никаких экологических аномалий, после чего в ведомстве предположили, что аппаратура «Мосэкомониторинга» технически неисправна.

15 мая СМИ сообщали о внештатной ситуации на МНПЗ. Жители района в тот день жаловались на кислый запах и головные боли.