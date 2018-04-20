На Серпуховских чиновников завели два уголовных дела

Главное следственное управление ГУ МВД по Московской области возбудило два уголовных дела против неустановленных лиц из администрации Серпуховского района. Им инкриминируется мошенничество в крупном и особо крупном размерах, сообщает «Московская газета».

По данным издания, оба дела завели по материалам проверки, поступившим из УЭБ ПК ГУ МВД по Московской области и областного управления ФСБ. В начале апреля обыски были проведены в администрации Серпуховского района и в домах нескольких районных чиновников.

Первое уголовное дело касается незаконных сделок по передаче земли в деревне Прилуки физлицам. По данным следствия, в ноябре 2007 года некто, действующий от лица местных чиновников, в обход законодательства перевел земли гослесфонда в муниципальную собственность, а в сентябре 2008-го продал их на торгах. В 2012 году администрация Серпуховского района выдала разрешение на строительство индивидуального жилого дома на этих участках, к тому времени перепроданных другому физлицу. Ущерб оценили в три миллиона рублей.

Второе дело касается муниципальных контрактов, заключенных неустановленными сотрудниками АНО РФКС «Надежда» с бюджетными учреждениями Серпуховского района, работы по которым не были выполнены. В результате, по данным следствия, были похищены 537 тысяч рублей.

Издание предполагает, что в качестве подозреваемого в этих уголовных делах «с большой долей вероятности» может фигурировать глава Серпуховского района Александр Шестун.

По данным «МГ», Шестун с 2012 по 2018 годы, используя свое должностное положение, якобы рассылал письма руководству организаций, расположенных на территории района, с просьбой оказать финансовую помощь малоимущим и ветеранам. Средства предписывалось перечислять на счета юрлиц, указанных самим чиновником. По данным источников издания, были установлены конкретные факты направления денежных средств на счета связанного с Шестуном автономной некоммерческой организации (АНО) «Надежда», где предположительно аккумулировались собранные с предпринимателей деньги. После этого они переправлялись в другие подконтрольные Шестуну структуры.

19 апреля 2018 года глава Серпуховского района опубликовал на YouTube обращение, в котором пожаловался на давление силовиков и региональных властей. По его версии, причиной этого является согласование митинга против свалки на полигоне Лесная, нежелание уходить в отставку с поста руководителя муниципалитета, противодействие муниципальной реформы Подмосковья (преобразования района с отдельными муниципалитетами со своими главами и депутатами в единый городской округ).

В Кремле заявили, что знают об видео-обращении Шестуна, но ознакомиться с ним еще не успели. «Я читал в СМИ, что есть такое обращение, но я не знаю его сути, к сожалению, пока не было времени с ним ознакомиться, но обязательно это сделаем»,— сказал «Коммерсантъ-FM» пресс-секретарь президента России господин Дмитрий Песков.