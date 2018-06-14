Главу Серпуховского района Подмосковья отправили под арест

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в превышении должностных полномочий, будет находиться под стражей до 13 августа. Об этом в четверг, 14 июня, сообщает «Московский Комсомолец».

Как отмечается, решение об аресте Шестуна вынес Басманный суд Москвы.

13 июня стало известно, что Шестун задержан после прошедших в его офисе обысков; к нему был допущен адвокат.

Пресс-секретарь чиновника рассказала, что вооруженные люди в масках начали обыск в 06:40 мск. Улицы, прилегающие к дому главы Серпуховского района, были оцеплены. По мнению пресс-секретаря, у Шестуна могли искать аудиозапись, которую он упоминал в видеообращении к президенту. Также, по ее словам, обыск может быть связан с митингами против мусорного полигона.

27 апреля стало известно об обысках ФСБ у двух заместителей Шестуна. Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел о мошенничестве против неустановленных лиц из администрации Серпуховского района. Издание «Московская газета» предполагало, что подозреваемым «с большой долей вероятности» может стать Шестун.

Шестун опубликовал на YouTube обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловался на давление силовиков и региональных властей. По его версии, причиной стало согласование митинга против свалки на полигоне «Лесная», нежелание руководителей уходить в отставку и противодействие муниципальной реформе Подмосковья (преобразования района с отдельными муниципалитетами со своими главами и депутатами в единый городской округ).

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