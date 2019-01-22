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Серпуховский суд отказался рассматривать иск Генпрокуратуры об имуществе Шестуна

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Серпуховский суд Московской области не стал рассматривать исковое заявление генпрокурора об имуществе арестованного экс-главы района Александра Шестуна. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Мособлсуда Анна Тюрина.

«18 января 2019 года Серпуховский суд своим определением направил исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ к Шестуну Александру Вячеславовичу и другим лицам в Московский областной суд для решения вопроса о рассмотрении в другом суде общей юрисдикции Московской области. В иске Генпрокуратура, действующая в интереса Российской Федерации, просит обратить имущество ответчиков в бюджет», — заявила Тюрина.

В своем решении Серпуховский суд указал, что Шестун был главой Серпуховского района и для справедливого судебного разбирательства «во избежание сомнений в объективности» просит Мособлсуд направить этот иск в другой суд.

По словам Тюриной, дело уже поступило в Мособлсуд и проходит регистрацию.

Генпрокуратура в своем иске просит обратить в доход государства движимое имущество Шестуна состоящее из украшений, оружия, транспортных средств, и недвижимое имущество в виде жилого дома и земельных участков, а также нежилых зданий, строений и сооружений, расположенных в Серпухове.

15 января Генпрокуратура России заявила, что в ходе проверки обнаружила у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна имущество на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Среди прочего, обнаружены 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, 565 из которых оформлены на подконтрольные ему юридические лица и на номинальных директоров этих лиц. Также Шестуну принадлежат две базы отдыха общей стоимостью 274 миллиона рублей и 22 автомобиля ценой 27 миллионов рублей.

Стоимость имущества явно не соответствует официальным доходам бывшего главы района, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Александр Шестун был арестован 13 июня 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере.

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