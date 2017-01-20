Замглавы Пушкинского района Подмосковья задержан за миллионную взятку

Замглавы Пушкинского района Московской области Роман Елисеев задержан в столице по подозрению в получении взятки в миллион рублей. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

По его словам, чиновник потребовал деньги за согласование размещения объектов предпринимательской деятельности.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину. В пятницу суд изберет ему меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте.

Факт задержания Елисеева подтвердил глава Пушкинского района Сергей Грибинюченко.

16 января в Хабаровске по подозрению в получении взятки в миллион рублей был арестован заместитель начальника полиции города по оперативной работе. По данным следствия, это была часть общей суммы в три миллиона рублей, за которую он пообещал не передавать коллегам определенные материалы.

