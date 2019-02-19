Стали известны подробности задержания российского мэра

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против временно исполняющего обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергея Грибинюченко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Расследование ведется по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Грибинюченко был задержан 18 февраля на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области во время получения взятки в размере 20 тысяч долларов от человека, действующего под контролем правоохранительных органов.
По данным следствия, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. Там Грибинюченко ранее занимал пост главы района.
В настоящее время с подозреваемым чиновником проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее 19 февраля сообщалось о задержании Грибинюченко сотрудниками ФСБ.
Грибинюченко стал временно исполняющим обязанности главы Дзержинского с 25 января 2019 года. Прежде он руководил Пушкинским районом Московской области. Он добровольно досрочно сложил с себя полномочия, уступив пост бывшему главе Балашихинского городского округа Подмосковья Евгению Жиркову, который был вынужден уйти со своей должности после скандала с полигоном бытовых отходов «Кучино».