Российский мэр попал на видео в момент получения взятки

Мэр города Камызяк Астраханской области Дмитрий Васильев задержан с поличным при получении полутора миллионов рублей. Оперативное видео с моментом передачи взятки опубликовал Следственный комитет на своем YouTube-канале.
Вторым фигурантом дела стал глава Камызякского района Василий Сухоруков, который, по версии следствия, в декабре 2018 года потребовал от местного предпринимателя 1,8 миллиона рублей за победу на аукционах.
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!