У Шестуна изъяли имущество на 10 миллиардов рублей

Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна на сумму 10 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает ТАСС.

«Исковые требования Генпрокуратуры удовлетворить», — объявила судья Светлана Потапова.

Шестун и его супруга сочли требование незаконным и просили суд отклонить иск. По словам Юлии Шестун, к делу приобщили только документы, представляющие «в невыгодном свете» доходы семьи. В суд не представили справку о доходах Александра Шестуна за 2002 год и декларации за 1999-2000 годы, утверждает жена обвиняемого.

Генпрокуратура 15 января объявила, что обнаружила у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости, большинство из которых были оформлены на подконтрольные ему фирмы. Надзорное ведомство обратилось с иском об изъятии имущества в доход государства в Серпуховский районный суд. Однако там отказались рассматривать документ и попросили Мособлсуд перенаправить его в другую инстанцию «во избежание сомнений в объективности». Позже Генпрокуратура объявила, что нашла у Шестуна имущество еще на 425 миллионов рублей, в том числе 92 земельных участка и четыре здания, снегоходы, квадроциклы и тракторы.

Шестун был арестован в июне 2018 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Бывший чиновник утверждает, что его оговорили.

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