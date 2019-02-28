У бывшего главы Серпуховского района нашли новые богатства

Генеральная прокуратура дополнительно выявила у бывшего руководителя Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущество на сумму более 425 миллионов рублей. Об этом в четверг, 28 февраля, официальный представитель ведомства Александр Куренной сообщил ТАСС.

По его словам, с момента подачи гражданского иска об обращении в доход государства незаконно нажитого Шестуном имущества проверочные мероприятия продолжились. В связи с этим удалось обнаружить принадлежащие бывшему чиновнику 92 земельных участка и 4 здания, а также 2 снегохода Bombardier, погрузчик Hyundai, катер Glastron, 5 квадроциклов, трактор «Беларус-320», трактор «Беларус-1221.2», 5 снегоходов Bombardier.

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Уточняется, что имущество было приобретено на неподтвержденные доходы и зарегистрировано на лиц, ранее не привлекавшихся в качестве соответчиков. Генеральная прокуратура потребовала его конфискации.

5 февраля сообщалось, что Шестуна обвинили в получении взяток на общую сумму в девять миллионов рублей. В том же месяце Генпрокуратура заявила, что в ходе проверки обнаружила у Шестуна имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости.

14 июня 2018 года сообщалось, что Шестун арестован по решению Басманного суда Москвы. 13 июня его задержали после прошедших в его офисе обысков.

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